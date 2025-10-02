Рейтинг@Mail.ru
Россия следит за милитаризацией Европы, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
19:08 02.10.2025
Россия следит за милитаризацией Европы, заявил Путин
РФ внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
россия, европа, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Европа, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. РФ внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Самовнушение - вещь опасная. И мы просто не можем не уделять внимание тому, что происходит, не имеем права этого делать из соображений обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы", - сказал он.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
РоссияЕвропаВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
