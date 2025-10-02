https://ria.ru/20251002/putin-2045969242.html
Россия следит за милитаризацией Европы, заявил Путин
Россия следит за милитаризацией Европы, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия следит за милитаризацией Европы, заявил Путин
РФ внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
россия
европа
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
россия
европа
Россия следит за милитаризацией Европы, заявил Путин
Путин: Россия следит за набирающей силу милитаризацией Европы