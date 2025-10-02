https://ria.ru/20251002/putin-2045967607.html
Путин назвал украинскую трагедию болью для всех
Путин назвал украинскую трагедию болью для всех
Президент России Владимир Путин назвал украинскую трагедию болью для украинцев и русских. РИА Новости, 02.10.2025
