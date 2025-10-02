Рейтинг@Mail.ru
19:04 02.10.2025 (обновлено: 19:46 02.10.2025)
Путин, говоря о запретах, процитировал слова Высоцкого
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что запреты не работают, вспомнив слова советского поэта Владимира РИА Новости, 02.10.2025
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что запреты не работают, вспомнив слова советского поэта Владимира Высоцкого: "запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят".
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что запреты не работают, вспомнив слова советского поэта Владимира Высоцкого: "запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
"В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей. Запретить. Мы знаем, это проходили в Советском союзе. Помните песни Высоцкого? "Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят". Но это не работает, запреты не работают", - сказал президент.
 
Владимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025Владимир Высоцкий (автор песен)Россия
 
 
