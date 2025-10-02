https://ria.ru/20251002/putin-2045967125.html
Путин, говоря о запретах, процитировал слова Высоцкого
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что запреты не работают, вспомнив слова советского поэта Владимира
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что запреты не работают, вспомнив слова советского поэта Владимира Высоцкого: "запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят".
