Безопасность не может быть обеспечена за счет других стран, заявил Путин
Безопасность не может быть обеспечена за счет других стран, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Безопасность не может быть обеспечена за счет других стран, заявил Путин
Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
россия
Безопасность не может быть обеспечена за счет других стран, заявил Путин
Путин: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет других стран