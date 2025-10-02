Рейтинг@Mail.ru
Безопасность не может быть обеспечена за счет других стран, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
19:01 02.10.2025
Безопасность не может быть обеспечена за счет других стран, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой, заявил президент России Владимир Путин.
"Безопасность одних не может быть обеспечена за счет других, в противном случае безопасности нет вообще ни для кого", - сказал Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин высказался о безопасности в мире
