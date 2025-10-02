Путин обратился к западным элитам

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" обратился к западным элитам со словами: "уймитесь, спите спокойно, посмотрите на свои проблемы".

"Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов", - сказал Путин, обратившись к западным элитам.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.