Путин обратился к западным элитам
Путин призвал западные элиты заняться своими проблемами
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" обратился к западным элитам со словами: "уймитесь, спите спокойно, посмотрите на свои проблемы".
"Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов", - сказал Путин, обратившись к западным элитам.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.