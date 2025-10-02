Конфликта на Украине можно было бы избежать, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Если бы НАТО не приблизилась к границам РФ, конфликта на Украине можно было бы избежать, заявил президент России Владимир Путин.
"Этого (конфликта на Украине - ред.) можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с администрацией, Байденовской администрацией, если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, если бы не использовали для этого Северо-Атлантический блок, который продвигался к нашим границам, если бы Украина сохранила в конце концов свою независимость, свой реальный суверенитет", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.