Запад считает украинцев расходным материалом, заявил Путин
Запад считает украинцев расходным материалом, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Запад считает украинцев расходным материалом, заявил Путин
Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:55:00+03:00
2025-10-02T18:55:00+03:00
2025-10-02T18:58:00+03:00
Запад считает украинцев расходным материалом, заявил Путин
Путин: Западу не жалко украинцев, он считает их расходным материалом