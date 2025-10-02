Рейтинг@Mail.ru
Правящая элита Европы нагнетает истерию, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
18:53 02.10.2025 (обновлено: 19:08 02.10.2025)
Правящая элита Европы нагнетает истерию, заявил Путин
Правящая элита Европы нагнетает истерию, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Правящая элита Европы нагнетает истерию, заявил Путин
Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
Правящая элита Европы нагнетает истерию, заявил Путин

Путин: Европа нагнетает истерию, что якобы война с русскими на пороге

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Но правящая элита объединенной Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге", - сказал глава государства.
