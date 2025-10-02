https://ria.ru/20251002/putin-2045961353.html
Правящая элита Европы нагнетает истерию, заявил Путин
Правящая элита Европы нагнетает истерию, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Правящая элита Европы нагнетает истерию, заявил Путин
Правящая элита Европы продолжает истерию, что якобы война с русскими на пороге, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:53:00+03:00
2025-10-02T18:53:00+03:00
2025-10-02T19:08:00+03:00
в мире
европа
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045968547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75a457a18e5b267aed4d1fbf27b7c19f.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045960757.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045968547_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2affff8fa179abe425b061a2ccfae524.jpg
Путин об истерии правящей элиты Европы
Путин об истерии правящей элиты Европы.
2025-10-02T18:53
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Европа, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Правящая элита Европы нагнетает истерию, заявил Путин
Путин: Европа нагнетает истерию, что якобы война с русскими на пороге