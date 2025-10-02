Россия никогда не инициировала военное противостояние, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия никогда не инициировала военное противостояние, оно не нужно и просто абсурдно, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов", - сказал глава государства в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".