Новые объединения в мире не создаются по пути иерархии, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Новые объединения в мире не создаются по пути иерархии, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Все эти новые структуры - разные, но их объединяет важнейшее качество - они не функционируют по принципу иерархии, подчинения кому-то одному, самому главному. Они не против кого-то, они за себя", - сказал он.