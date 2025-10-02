https://ria.ru/20251002/putin-2045959391.html
Новые объединения в мире не создаются по пути иерархии, заявил Путин
Новые объединения в мире не создаются по пути иерархии, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Новые объединения в мире не создаются по пути иерархии, заявил Путин
Новые объединения в мире не создаются по пути иерархии, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
Новые объединения в мире не создаются по пути иерархии, заявил Путин
Путин: новые объединения в мире не функционируют по принципу иерархии