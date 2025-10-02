https://ria.ru/20251002/putin-2045958141.html
Путин: Европа придумала, что Россия является врагом, еще столетия назад
Путин: Европа придумала, что Россия является врагом, еще столетия назад - РИА Новости, 02.10.2025
Путин: Европа придумала, что Россия является врагом, еще столетия назад
Европа хочет преодолеть раскол и укрепить пошатнувшееся единство, выставляя Россию врагом, в этом политика европейских стран не нова, заявил президент России... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:48:00+03:00
2025-10-02T18:48:00+03:00
2025-10-02T19:00:00+03:00
выступление путина на "валдае" — 2025
европа
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045955381_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_4abd49f50f7ee35358733b8c9c1d7cc0.jpg
https://ria.ru/20251002/aktivy-2045904692.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045955381_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afd5cf40c56152550f9221012d376e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на "валдае" — 2025, европа, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Европа, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"