Ответ России на милитаризацию Европы будет убедительным, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Москва ответит на милитаризацию Европы очень убедительно, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние", — подчеркнул президент.
Милитаризация Европы
14 августа, 08:00
Другие заявления главы государства
- Россия не раз доказывала, что при угрозах суверенитету она отвечает быстро.
- Если кто-то хочет потягаться с Москвой, пусть попробует.
- Россия никогда не проявит слабость и нерешительность.
- Европа хочет преодолеть раскол, выставляя нашу страну врагом, — такая политика не новая.
- Правящие на Западе элиты продолжают истерию, что якобы "война с русскими на пороге".
- Если бы НАТО не приблизилась к российским границам, конфликта на Украине можно было бы избежать.
- Москва никогда не инициировала военное противостояние, оно не нужно и просто абсурдно.
- Россия последовательно отстаивает принцип неделимости безопасности.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Между тем страны альянса продолжают поставки вооружений Украине. Россия не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.