Путин заявил, что мир остается целостным и взаимосвязанным
Мир, несмотря на обострение конфликтов и фрагментацию мировой экономики, остается целостным и взаимосвязанным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил, что мир остается целостным и взаимосвязанным
