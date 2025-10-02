https://ria.ru/20251002/putin-2045954074.html
Против лома нет приема, заявил Путин
Против лома нет приема, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Против лома нет приема, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что против лома нет приема, окромя другого лома, а он всегда появляется в мире. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:41:00+03:00
2025-10-02T18:41:00+03:00
2025-10-02T19:22:00+03:00
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045955626_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0d2441508c213d6ddaa41a782f98ba6.jpg
https://ria.ru/20251002/sila-2045953404.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045955626_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ede0daa457d2bdd06d2fb4284ca8d19.jpg
Путин: "Против лома нет приема, окромя другого лома"
Путин: "Против лома нет приема, окромя другого лома".
2025-10-02T18:41
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025, политика
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Политика
Против лома нет приема, заявил Путин
Путин заявил, что против лома нет приема, окромя другого лома