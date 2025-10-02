Рейтинг@Mail.ru
В обществах европейских стран зреет недовольство властями, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
18:38 02.10.2025 (обновлено: 18:53 02.10.2025)
В обществах европейских стран зреет недовольство властями, заявил Путин
В обществах европейских стран зреет недовольство властями, заявил Путин
В обществах западноевропейских стран зреет недовольство правящей верхушкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного... РИА Новости, 02.10.2025
владимир путин
в мире
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
россия
владимир путин, в мире, выступление путина на "валдае" — 2025, россия
Владимир Путин, В мире, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Россия
В обществах европейских стран зреет недовольство властями, заявил Путин

Путин: в обществах европейских стран зреет недовольство правящей верхушкой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. В обществах западноевропейских стран зреет недовольство правящей верхушкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"В обществах ведущих западноевропейских государств созрело и усиливается явное отторжение неравномерных амбиций по политической верхушке этих стран", - сказал глава государства.
Владимир ПутинВ миреВыступление Путина на "Валдае" — 2025Россия
 
 
