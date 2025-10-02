В обществах европейских стран зреет недовольство властями, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. В обществах западноевропейских стран зреет недовольство правящей верхушкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В обществах ведущих западноевропейских государств созрело и усиливается явное отторжение неравномерных амбиций по политической верхушке этих стран", - сказал глава государства.