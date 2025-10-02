https://ria.ru/20251002/putin-2045950478.html
Прежние институты глобального управления утратили силу, заявил Путин
Прежние институты глобального управления утратили силу, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Прежние институты глобального управления утратили силу, заявил Путин
Прежние институты глобального управления в значительной степени утратили эффективность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:34:00+03:00
2025-10-02T18:34:00+03:00
2025-10-02T18:54:00+03:00
владимир путин
россия
в мире
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045947630_0:205:3092:1944_1920x0_80_0_0_67386b9719206710da0027571878d241.jpg
https://ria.ru/20250907/briks-2040279793.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045947630_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_8bf0ffc401984177f9b2e96d35e7077d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире, выступление путина на "валдае" — 2025
Владимир Путин, Россия, В мире, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Прежние институты глобального управления утратили силу, заявил Путин
Путин: прежние институты глобального управления утратили эффективность