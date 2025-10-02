https://ria.ru/20251002/putin-2045949740.html
Путин осудил попытки предписывать странам, что им делать
Путин осудил попытки предписывать странам, что им делать - РИА Новости, 02.10.2025
Путин осудил попытки предписывать странам, что им делать
Все попытки предписывать другим странам, что им делать, закончились неудачей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:33:00+03:00
2025-10-02T18:33:00+03:00
2025-10-02T18:39:00+03:00
владимир путин
россия
сша
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045947630_0:205:3092:1944_1920x0_80_0_0_67386b9719206710da0027571878d241.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045951833.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045947630_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_8bf0ffc401984177f9b2e96d35e7077d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сша, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Владимир Путин, Россия, США, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин осудил попытки предписывать странам, что им делать
Путин: попытки предписывать странам, что им делать, закончились неудачей