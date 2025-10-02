https://ria.ru/20251002/putin-2045949104.html
Путин: любые решения в мире возможны только на основе договоренностей
Любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они не жизнеспособны, заявил президент России... РИА Новости, 02.10.2025
