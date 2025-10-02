Рейтинг@Mail.ru
Путин: любые решения в мире возможны только на основе договоренностей - РИА Новости, 02.10.2025
18:31 02.10.2025 (обновлено: 18:41 02.10.2025)
Путин: любые решения в мире возможны только на основе договоренностей
2025-10-02T18:31:00+03:00
2025-10-02T18:41:00+03:00
владимир путин
в мире
россия
выступление путина на "валдае" — 2025
владимир путин, в мире, россия, выступление путина на "валдае" — 2025
Владимир Путин, В мире, Россия, Выступление Путина на "Валдае" — 2025

Путин: любые решения в мире возможны только на основе договоренностей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они не жизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
"Любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны или подавляющее большинство. Иначе никакого жизнеспособного решения не будет вовсе" , - сказал Путин в ходе выступления на "Валдае".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Киев должен признать территориальные реалии, заявили в МИД России
Вчера, 14:14
 
Владимир ПутинВ миреРоссияВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
