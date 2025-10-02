Рейтинг@Mail.ru
Путин: многополярность стала следствием попыток Запада сохранить гегемонию
18:30 02.10.2025 (обновлено: 18:55 02.10.2025)
Путин: многополярность стала следствием попыток Запада сохранить гегемонию
Многополярность стала прямым следствием попыток Запада установить и сохранить гегемонию в мире, заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 02.10.2025
Путин: многополярность стала следствием попыток Запада сохранить гегемонию

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Многополярность стала прямым следствием попыток Запада установить и сохранить гегемонию в мире, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Многополярность стала прямым следствием попыток установить и сохранить глобальную гегемонию", - сказал он.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Запад строил свою гегемонию на подавлении культур, заявил Яковенко
