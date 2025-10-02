https://ria.ru/20251002/putin-2045948888.html
Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, напомнил Путин
Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, напомнил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, напомнил Путин
СССР, а затем Россия заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза получили отказ "с порога", заявил президент России Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:30:00+03:00
2025-10-02T18:30:00+03:00
2025-10-02T19:23:00+03:00
в мире
россия
ссср
сша
владимир путин
нато
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045952031_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21cc7e409f5123ebd0a03ca8f7069c56.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045954656.html
россия
ссср
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045952031_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c56a981a2474d5218d38ac278d0ac972.jpg
Путин о готовности России вступить в НАТО
Путин о готовности России вступить в НАТО.
2025-10-02T18:30
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ссср, сша, владимир путин, нато, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, СССР, США, Владимир Путин, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, напомнил Путин
Путин: РФ дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но получала отказ