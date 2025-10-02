Рейтинг@Mail.ru
Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, напомнил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
18:30 02.10.2025 (обновлено: 19:23 02.10.2025)
Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, напомнил Путин
Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, напомнил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. СССР, а затем Россия заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза получили отказ "с порога", заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО, первый раз в 1954 году, еще во времена СССР это было сделано, а второй раз - в ходе визита президента США (в 1993-2001 годах Билла - ред.) Клинтона в Москву - я уже говорил об этом, говорил, - когда мы на эту тему с ним разговаривали", - сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал Россию рекордсменом по карательным мерам в мире
