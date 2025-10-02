Путин рассказал об изменениях на мировой арене

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пожалуй, никогда на мировой арене не было такого количества стран, влияющих или стремящихся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".