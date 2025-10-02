Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об изменениях на мировой арене - РИА Новости, 02.10.2025
18:27 02.10.2025 (обновлено: 18:36 02.10.2025)
Путин рассказал об изменениях на мировой арене
Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
владимир путин, в мире, россия, великий новгород, валдай
Владимир Путин, В мире, Россия, Великий Новгород, Валдай
Путин: никогда на мировой арене не было столько стран, стремящихся влиять на мир

Владимир Путин на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Владимир Путин на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пожалуй, никогда на мировой арене не было такого количества стран, влияющих или стремящихся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин: многополярность стала следствием попыток Запада сохранить гегемонию
Владимир ПутинВ миреРоссияВеликий НовгородВалдай
 
 
