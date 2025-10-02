https://ria.ru/20251002/putin-2045947473.html
Путин рассказал об изменениях на мировой арене
Путин рассказал об изменениях на мировой арене
Путин рассказал об изменениях на мировой арене
Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал об изменениях на мировой арене
Путин: никогда на мировой арене не было столько стран, стремящихся влиять на мир