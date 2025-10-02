Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необходимости искать точки соприкосновения в мире - РИА Новости, 02.10.2025
18:27 02.10.2025 (обновлено: 18:55 02.10.2025)
Путин заявил о необходимости искать точки соприкосновения в мире
Путин заявил о необходимости искать точки соприкосновения в мире - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил о необходимости искать точки соприкосновения в мире
В современном мире, где большую роль стала играть культурно-историческая и цивилизационная специфика разных стран, необходимо искать точки соприкосновения и... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:27:00+03:00
2025-10-02T18:55:00+03:00
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
в мире
россия
владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, в мире
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия, В мире
Путин заявил о необходимости искать точки соприкосновения в мире

Путин: в современном мире надо искать точки соприкосновения

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. В современном мире, где большую роль стала играть культурно-историческая и цивилизационная специфика разных стран, необходимо искать точки соприкосновения и совпадения интересов, заявил президент России Владимир Путин.
"Большую роль чем когда-либо играет культурно-историческая и цивилизационная специфика разных стран. Надо искать точки соприкосновения и совпадения интересов", - сказал он, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"РоссияВ мире
 
 
