18:26 02.10.2025 (обновлено: 18:36 02.10.2025)
Путин назвал пространство многополярности демократичным
Владимир Путин на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Пространство многополярности гораздо более демократично, заявил президент России Владимир Путин.
"В-третьих, что важно - это пространство гораздо более демократично. Оно открывает возможности и дорогу к большому числу политических и экономических игроков", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин: многополярность стала следствием попыток Запада сохранить гегемонию
Владимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В миреВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
