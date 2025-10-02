https://ria.ru/20251002/putin-2045947122.html
Путин назвал пространство многополярности демократичным
Путин назвал пространство многополярности демократичным
Пространство многополярности гораздо более демократично, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
Путин назвал пространство многополярности демократичным
