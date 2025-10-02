Рейтинг@Mail.ru
Путин считает, что нужно быть готовым к чему угодно - РИА Новости, 02.10.2025
18:25 02.10.2025 (обновлено: 18:29 02.10.2025)
Путин считает, что нужно быть готовым к чему угодно
Путин считает, что нужно быть готовым к чему угодно
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что нужно быть готовым к чему угодно. РИА Новости, 02.10.2025
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
россия
владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что нужно быть готовым к чему угодно.
"Никому из нас не дано, конечно, в полной мере предвидеть будущее. Однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти. Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно", - сказал Путин.
Владимир Путин
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия
 
 
