Путин назвал пространство внешнеполитической ситуации в мире творческим
Путин назвал пространство внешнеполитической ситуации в мире творческим - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал пространство внешнеполитической ситуации в мире творческим
Президент России Владимир Путин назвал творческим пространство внешнеполитической ситуации в мире, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай" в Сочи. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:25:00+03:00
2025-10-02T18:25:00+03:00
2025-10-02T18:55:00+03:00
владимир путин
россия
выступление путина на "валдае" — 2025
в мире
россия
владимир путин, россия, выступление путина на "валдае" — 2025, в мире
Владимир Путин, Россия, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, В мире
Путин назвал пространство внешнеполитической ситуации в мире творческим
Путин назвал пространство политической ситуации в мире творческим и открытым