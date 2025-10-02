Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность вопросов полицентричности в мире - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 02.10.2025 (обновлено: 18:32 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/putin-2045946180.html
Путин отметил важность вопросов полицентричности в мире
Путин отметил важность вопросов полицентричности в мире - РИА Новости, 02.10.2025
Путин отметил важность вопросов полицентричности в мире
Вопросы полицентричности в мире заслуживают сегодня особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:25:00+03:00
2025-10-02T18:32:00+03:00
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045944876_7:0:1500:840_1920x0_80_0_0_913414099df93153de03675545f7b50f.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045948272.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045944876_379:0:1499:840_1920x0_80_0_0_8425d561e81c44a7f373cab6624b3ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025, россия
Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025, Россия
Путин отметил важность вопросов полицентричности в мире

Путин: вопросы полицентричности в мире заслуживают сегодня особого внимания

Владимир Путин на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Владимир Путин на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Вопросы полицентричности в мире заслуживают сегодня особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Ежегодный доклад Валдайского клуба посвящен, как только что было сказано, на сей раз проблеме многополярного, полицентричного мира. И эта тема давно на повестке дня. Сейчас она достойна особого внимания", - сказал он.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал пространство многополярности очень динамичным
Вчера, 18:29
 
Владимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала