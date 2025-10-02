https://ria.ru/20251002/putin-2045946180.html
Путин отметил важность вопросов полицентричности в мире
Путин отметил важность вопросов полицентричности в мире
Путин отметил важность вопросов полицентричности в мире
Вопросы полицентричности в мире заслуживают сегодня особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
Путин отметил важность вопросов полицентричности в мире
Путин: вопросы полицентричности в мире заслуживают сегодня особого внимания