Рейтинг@Mail.ru
В мире все меняется и очень быстро, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 02.10.2025 (обновлено: 19:23 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/putin-2045945903.html
В мире все меняется и очень быстро, заявил Путин
В мире все меняется и очень быстро, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
В мире все меняется и очень быстро, заявил Путин
Мы живем в такое время, когда все меняется и очень быстро, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:25:00+03:00
2025-10-02T19:23:00+03:00
владимир путин
в мире
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045950756_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ca62bcbcd7a045fcc45b505edf1bb19.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045948979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: мы живем в такое время, когда все меняется — и очень быстро
Путин: мы живем в такое время, когда все меняется — и очень быстро.
2025-10-02T18:25
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045950756_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f431898eb01f6c168d756e057ba9cd2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Владимир Путин, В мире, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
В мире все меняется и очень быстро, заявил Путин

Путин: сейчас такое время, когда все меняется и очень быстро

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Мы живем в такое время, когда все меняется и очень быстро, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал кардинально меняется", - сказал он.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин: многополярность стала следствием попыток Запада сохранить гегемонию
Вчера, 18:30
 
Владимир ПутинВ миреРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала