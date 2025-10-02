https://ria.ru/20251002/putin-2045945903.html
В мире все меняется и очень быстро, заявил Путин
В мире все меняется и очень быстро, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
В мире все меняется и очень быстро, заявил Путин
Мы живем в такое время, когда все меняется и очень быстро, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
владимир путин
в мире
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
Путин: мы живем в такое время, когда все меняется — и очень быстро
Путин: мы живем в такое время, когда все меняется — и очень быстро.
В мире все меняется и очень быстро, заявил Путин
Путин: сейчас такое время, когда все меняется и очень быстро