В мире все меняется и очень быстро, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Мы живем в такое время, когда все меняется и очень быстро, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал кардинально меняется", - сказал он.