18:21 02.10.2025 (обновлено: 18:31 02.10.2025)
Песков не сомневается, что слова Путина на "Валдае" услышат в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не сомневается, что слова российского лидера Владимира Путина на "Валдае" услышат в мире. РИА Новости, 02.10.2025
Песков не сомневается, что слова Путина на "Валдае" услышат в мире

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не сомневается, что слова российского лидера Владимира Путина на "Валдае" услышат в мире.
"Путин выступает на международном дискуссионном клубе, и, конечно, все его слова в мировом сообществе будут услышаны. В этом я не сомневаюсь", - сказал Песков журналистам.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на "Валдае"
