https://ria.ru/20251002/putin-2045917434.html
Песков сообщил, что ожидает дискуссионного выступления Путина на "Валдае"
Песков сообщил, что ожидает дискуссионного выступления Путина на "Валдае" - РИА Новости, 02.10.2025
Песков сообщил, что ожидает дискуссионного выступления Путина на "Валдае"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ожидает глубокого, концептуального и дискуссионного выступления главы государства Владимира Путина на... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:50:00+03:00
2025-10-02T16:50:00+03:00
2025-10-02T16:53:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045916352.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Песков сообщил, что ожидает дискуссионного выступления Путина на "Валдае"
Песков заявил, что ожидает глубокого и дискуссионного выступления Путина