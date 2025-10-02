Путин выразил соболезнования властям Вьетнама

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту Лыонг Кыонгу в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на страну.