Путин выразил соболезнования властям Вьетнама
14:37 02.10.2025
Путин выразил соболезнования властям Вьетнама
Путин выразил соболезнования властям Вьетнама
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту Лыонг Кыонгу в связи с... РИА Новости, 02.10.2025
Путин выразил соболезнования властям Вьетнама

Путин выразил соболезнования властям Вьетнама из-за последствий тайфуна

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и президенту Лыонг Кыонгу в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на страну.
"Уважаемый товарищ То Лам, уважаемый товарищ Лыонг Кыонг, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на северные и центральные провинции вашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин добавил, что в России разделяют скорбь вьетнамских граждан, потерявших своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия. Также президент выразил надежду на полное выздоровление всех, кто получил ранения, и скорейшее возвращение пострадавших регионов к нормальной, благополучной жизни.
Число погибших из-за тайфуна во Вьетнаме выросло до 29
1 октября, 15:08
Число погибших из-за тайфуна во Вьетнаме выросло до 29
1 октября, 15:08
 
Владимир ПутинВьетнамВ миреРоссияТо Лам
 
 
Заголовок открываемого материала