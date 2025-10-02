https://ria.ru/20251002/putin--2045805221.html
Путин встретится с Додиком в четверг
Путин встретится с Додиком в четверг - РИА Новости, 02.10.2025
Путин встретится с Додиком в четверг
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:30:00+03:00
2025-10-02T11:30:00+03:00
2025-10-02T11:39:00+03:00
в мире
милорад додик
дмитрий песков
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
Путин встретится с Додиком в четверг
