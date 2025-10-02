Рейтинг@Mail.ru
02:24 02.10.2025 (обновлено: 10:45 02.10.2025)
Адвокат оценил перспективу исков к Пугачевой
Ни один из трех поданных к певице Алле Пугачевой после ее интервью исков не будет принят судом к рассмотрению, заявил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ни один из трех поданных к певице Алле Пугачевой после ее интервью исков не будет принят судом к рассмотрению, заявил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
Ранее два иска подал ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв, требуя 1,5 миллиарда рублей. Еще один - глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Все они поданы в защиту чести и достоинства.
"Заявители не являются надлежащими истцами. Последствием подачи иска ненадлежащим истцом в гражданском процессе является его оставление без движения, так как субъективное гражданское право, в защиту которого предъявлен иск, истцу не принадлежит. Иски оставят без движения, а потом вернут без рассмотрения", - пояснил адвокат.
Алешкин отметил, что права заявителей никак не затронуты, поэтому "иски пустые и поданы с целью иной, нежели судебная защита".
"По сути это пустые иски без права на жизнь. Очень жаль что наше перегруженная судебная система отвлекается на подобное", - заявил Алешкин.
Интервью с Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Трещев заявлял, что направил иск сразу в два суда. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
