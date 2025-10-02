Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На регпортале Подмосковья лицевой счет абонента будет заполняться автоматически по данным из личного профиля заявителя на услугу "Проверка бытовых приборов учета газа", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Чтобы сэкономить время и избежать ошибок, достаточно в разделе "Недвижимость" личного профиля предоставить свое согласие на "подтягивание" данных о недвижимости из Росреестра и лицевых счетов из Мособлгаза. После этого лицевой счет будет подставляться в электронную форму автоматически при оформлении заявки", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Поверку газового счетчика необходимо выполнять раз в 6-10 лет в соответствии со сроками, указанными в паспорте прибора. Подать заявку на проведение работ можно онлайн.