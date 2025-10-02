Рейтинг@Mail.ru
Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:09 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/proverka-2045801119.html
Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье
Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье - РИА Новости, 02.10.2025
Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье
На регпортале Подмосковья лицевой счет абонента будет заполняться автоматически по данным из личного профиля заявителя на услугу "Проверка бытовых приборов... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:09:00+03:00
2025-10-02T11:09:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947258452_0:109:2122:1303_1920x0_80_0_0_f9a390459fe89d17977c9a92bd80985e.jpg
https://ria.ru/20251001/kolledzh-2045632180.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947258452_120:0:2003:1412_1920x0_80_0_0_14dbc2e6438e07118ed12156b8cbd172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье

Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Московской области

© iStock.com / teekidДобыча газа
Добыча газа - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© iStock.com / teekid
Добыча газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На регпортале Подмосковья лицевой счет абонента будет заполняться автоматически по данным из личного профиля заявителя на услугу "Проверка бытовых приборов учета газа", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Чтобы сэкономить время и избежать ошибок, достаточно в разделе "Недвижимость" личного профиля предоставить свое согласие на "подтягивание" данных о недвижимости из Росреестра и лицевых счетов из Мособлгаза. После этого лицевой счет будет подставляться в электронную форму автоматически при оформлении заявки", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Автомобильно-транспортный колледж - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Количество заявлений в колледжи Подмосковья выросло за последние три года
1 октября, 14:37
Поверку газового счетчика необходимо выполнять раз в 6-10 лет в соответствии со сроками, указанными в паспорте прибора. Подать заявку на проведение работ можно онлайн.
Услуга "Поверка бытовых приборов учета газа" доступна на главной странице регионального портала в блоке "Полезная информация", а также в разделе "Жилье" – "Газоснабжение". Воспользоваться ею могут физические лица.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала