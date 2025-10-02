https://ria.ru/20251002/proverka-2045801119.html
Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье
Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье - РИА Новости, 02.10.2025
Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье
На регпортале Подмосковья лицевой счет абонента будет заполняться автоматически по данным из личного профиля заявителя на услугу "Проверка бытовых приборов... РИА Новости, 02.10.2025
Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье
Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Московской области
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. На регпортале Подмосковья лицевой счет абонента будет заполняться автоматически по данным из личного профиля заявителя на услугу "Проверка бытовых приборов учета газа", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Чтобы сэкономить время и избежать ошибок, достаточно в разделе "Недвижимость" личного профиля предоставить свое согласие на "подтягивание" данных о недвижимости из Росреестра и лицевых счетов из Мособлгаза. После этого лицевой счет будет подставляться в электронную форму автоматически при оформлении заявки", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Поверку газового счетчика необходимо выполнять раз в 6-10 лет в соответствии со сроками, указанными в паспорте прибора. Подать заявку на проведение работ можно онлайн.
Услуга "Поверка бытовых приборов учета газа" доступна на главной странице регионального портала в блоке "Полезная информация", а также в разделе "Жилье" – "Газоснабжение". Воспользоваться ею могут физические лица.