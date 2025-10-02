Путин отметил вклад экс-декана юрфака СПбГУ в развитие юридической науки

"За годы плодотворной исследовательской, преподавательской деятельности Вадим Семёнович Прохоров внёс поистине уникальный вклад в развитие юридической науки, отечественного высшего образования, воспитал не одно поколение квалифицированных специалистов, которые сегодня достойно проявляют себя на научном, педагогическом, общественном поприще, на ответственной государственной службе", - говорится в послании.