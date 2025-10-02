https://ria.ru/20251002/prokhorov-2045816320.html
Путин отметил вклад экс-декана юрфака СПбГУ в развитие юридической науки
Путин отметил вклад экс-декана юрфака СПбГУ в развитие юридической науки - РИА Новости, 02.10.2025
Путин отметил вклад экс-декана юрфака СПбГУ в развитие юридической науки
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции "Развитие учения о преступлении и ответственности в уголовном праве XXI века", приуроченной
2025-10-02T12:05:00+03:00
2025-10-02T12:05:00+03:00
2025-10-02T12:06:00+03:00
россия
Путин отметил вклад экс-декана юрфака СПбГУ в развитие юридической науки
Путин отметил вклад экс-декана юрфака СПбГУ Прохорова в юридическую науку
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам конференции "Развитие учения о преступлении и ответственности в уголовном праве XXI века", приуроченной к 95-летию со Дня рождения ученого-правоведа Вадима Прохорова, отметив его уникальный вклад в развитие юридической науки и отечественного высшего образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
Президент отметил, что вся жизнь Вадима Семеновича Прохорова
была тесно связаны с Санкт-Петербургским государственным университетом
, где тот получил фундаментальное образование, а после окончания вуза трудился на кафедре уголовного права, возглавлял юридический факультет родного университета.
"За годы плодотворной исследовательской, преподавательской деятельности Вадим Семёнович Прохоров внёс поистине уникальный вклад в развитие юридической науки, отечественного высшего образования, воспитал не одно поколение квалифицированных специалистов, которые сегодня достойно проявляют себя на научном, педагогическом, общественном поприще, на ответственной государственной службе", - говорится в послании.
Президент выразил уверенность, что данная конференция пройдёт успешно, познакомит участников и гостей с богатейшим творческим, научным наследием Вадима Прохорова, его идеями и наработками. Президент пожелал участникам открытых, конструктивных дискуссий и всего наилучшего.