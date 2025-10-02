Рейтинг@Mail.ru
Завершился третий модуль образовательной программы "Экспорт регионов 2.0" - РИА Новости, 02.10.2025
12:18 02.10.2025
Завершился третий модуль образовательной программы "Экспорт регионов 2.0"
экономика
экономика
Завершился третий модуль образовательной программы "Экспорт регионов 2.0"

Управленческие команды регионов РФ завершили обучение по программе

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Итоговый третий модуль образовательной программы "Экспорт регионов 2.0" для региональных управленческих команд субъектов Российской Федерации, реализующейся в рамках Регионального экспортного стандарта 2.0, прошел 29 и 30 сентября в Школе экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Участники прошли завершающие этапы обучения и представили аттестационной комиссии свои проекты программ по развитию экспорта в регионах", - говорится в сообщении.
Первый день финального модуля команды начали с прохождения тестирования, затем обсудили потенциальные препятствия, которые могут возникнуть при реализации региональных программ развития экспорта, отточили переговорные навыки, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, а также подготовились к защите своих проектов.
Заключительный второй день открыла с вступительным словом аттестационная комиссия, в состав которой вошли представители Минпромторга РФ, федерального центра "Агроэкспорт", РАНХиГС при президенте РФ, Агентства креативных индустрий и Центра по внешней торговле, признанные эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности, а также руководство Группы РЭЦ. Команды представили свои проекты программ развития экспорта в регионах РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, ответили на вопросы комиссии и получили подробные комментарии по реализации планов.
"От всей души благодарю участников обучения и их наставников за проделанную работу. Собравшиеся здесь сегодня команды провели огромный объем работ как по обучению и развитию в рамках предыдущих модулей, так и непосредственно по подготовке программ развития экспорта регионов как финальных проектов. Очень приятно видеть, как "Экспорт регионов 2.0" становится основой для роста несырьевого неэнергетического экспорта нашей страны", - сказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
"Стратегическое планирование - важнейшая часть работы над любым проектом, особенно таким масштабным, как развитие экспорта целого региона. Учитывая, что экспортная деятельность является приоритетным направлением развития экономики страны, Правительством уделяется особое внимание разработке в регионах документов планирования экспорта. Итогом обучения региональных команд является презентация региональных программ развития экспорта. И успешная защита ваших работ в Школе экспорта сегодня позволит вам не только обеспечить внедрение в текущем году сразу двух инструментов Регионального экспортного стандарта - утверждение Региональных программ и подтверждение квалификации управленческой команды, но и системно выстроить работу на долгосрочный период, тем самым обеспечить выполнение задачи по приросту несырьевого экспорта", - отметил в своем обращении к командам директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов.
Программа "Экспорт регионов 2.0" реализуется Школой экспорта РЭЦ уже в течение четырех лет и нацелена на вовлечение региональных органов исполнительной власти в процесс стратегического планирования и реализации политики поддержки и развития экспорта в субъекте Российской Федерации, а также на формирование системного подхода к реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 – комплексного набора из 15 инструментов, внедрение которых создает в регионах благоприятные условия для экспортной деятельности.
В 2025 году в программе приняли участие 15 регионов РФ: Владимирская, Иркутская, Калужская, Кировская, Курская, Оренбургская, Орловская области, Бурятия, Татарстан, Ростовская и Саратовская области, Ставропольский край, Тверская и Ульяновская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Узнать больше об образовательных возможностях для экспортно ориентированного бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".
