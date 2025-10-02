Завершился третий модуль образовательной программы "Экспорт регионов 2.0"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Итоговый третий модуль образовательной программы "Экспорт регионов 2.0" для региональных управленческих команд субъектов Российской Федерации, реализующейся в рамках Регионального экспортного стандарта 2.0, прошел 29 и 30 сентября в Школе экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.

"Участники прошли завершающие этапы обучения и представили аттестационной комиссии свои проекты программ по развитию экспорта в регионах", - говорится в сообщении.

Первый день финального модуля команды начали с прохождения тестирования, затем обсудили потенциальные препятствия, которые могут возникнуть при реализации региональных программ развития экспорта, отточили переговорные навыки, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, а также подготовились к защите своих проектов.

Заключительный второй день открыла с вступительным словом аттестационная комиссия, в состав которой вошли представители Минпромторга РФ, федерального центра "Агроэкспорт", РАНХиГС при президенте РФ, Агентства креативных индустрий и Центра по внешней торговле, признанные эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности, а также руководство Группы РЭЦ. Команды представили свои проекты программ развития экспорта в регионах РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, ответили на вопросы комиссии и получили подробные комментарии по реализации планов.

"От всей души благодарю участников обучения и их наставников за проделанную работу. Собравшиеся здесь сегодня команды провели огромный объем работ как по обучению и развитию в рамках предыдущих модулей, так и непосредственно по подготовке программ развития экспорта регионов как финальных проектов. Очень приятно видеть, как "Экспорт регионов 2.0" становится основой для роста несырьевого неэнергетического экспорта нашей страны", - сказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

"Стратегическое планирование - важнейшая часть работы над любым проектом, особенно таким масштабным, как развитие экспорта целого региона. Учитывая, что экспортная деятельность является приоритетным направлением развития экономики страны, Правительством уделяется особое внимание разработке в регионах документов планирования экспорта. Итогом обучения региональных команд является презентация региональных программ развития экспорта. И успешная защита ваших работ в Школе экспорта сегодня позволит вам не только обеспечить внедрение в текущем году сразу двух инструментов Регионального экспортного стандарта - утверждение Региональных программ и подтверждение квалификации управленческой команды, но и системно выстроить работу на долгосрочный период, тем самым обеспечить выполнение задачи по приросту несырьевого экспорта", - отметил в своем обращении к командам директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов.

Программа "Экспорт регионов 2.0" реализуется Школой экспорта РЭЦ уже в течение четырех лет и нацелена на вовлечение региональных органов исполнительной власти в процесс стратегического планирования и реализации политики поддержки и развития экспорта в субъекте Российской Федерации, а также на формирование системного подхода к реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 – комплексного набора из 15 инструментов, внедрение которых создает в регионах благоприятные условия для экспортной деятельности.

В 2025 году в программе приняли участие 15 регионов РФ: Владимирская, Иркутская, Калужская, Кировская, Курская, Оренбургская, Орловская области, Бурятия, Татарстан, Ростовская и Саратовская области, Ставропольский край, Тверская и Ульяновская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Узнать больше об образовательных возможностях для экспортно ориентированного бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.