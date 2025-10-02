РПЦ приветствует признание в системе ООН гонений на УПЦ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Любое признание в системе ООН нарушений прав верующих на Украине, пусть и несколько лет спустя начала гонений, - хорошая новость, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В среду УВКПЧ ООН опубликовало коммюнике, из которого следует, что эксперты подразделения обеспокоены гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ), что ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики на Украине. Также эксперты отметили, что попытки идеологически обосновать роспуск вероисповедальных организаций на Украине рискуют криминализировать свободу мысли, религии или убеждений.

"Конечно, любое признание в системе ООН нарушений прав верующих на Украине, пусть и несколько лет спустя начала гонений, - хорошая новость. Будем наблюдать за тем, насколько эта "обеспокоенность" облегчит жизнь православных верующих на Украине, которых украинские власти безнаказанно и без оглядки на кого-либо лишают Церкви", - сказал агентству Кипшидзе.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк 13 августа сообщил, что против священников в государстве заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.

Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь. Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября объявил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, заседание суда назначено на 30 октября.