Рейтинг@Mail.ru
РПЦ приветствует признание в системе ООН гонений на УПЦ - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:08 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/priznanie-2045800726.html
РПЦ приветствует признание в системе ООН гонений на УПЦ
РПЦ приветствует признание в системе ООН гонений на УПЦ - РИА Новости, 02.10.2025
РПЦ приветствует признание в системе ООН гонений на УПЦ
Любое признание в системе ООН нарушений прав верующих на Украине, пусть и несколько лет спустя начала гонений, - хорошая новость, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:08:00+03:00
2025-10-02T11:08:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg
https://ria.ru/20251001/goneniya-2045718746.html
https://ria.ru/20251001/oon-2045719737.html
https://ria.ru/20251001/melnikov-2045736139.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e4adf3da1121b308f8b6a2eda5239df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
РПЦ приветствует признание в системе ООН гонений на УПЦ

Кипшидзе: признание в ООН нарушений прав верующих на Украине - хорошая новость

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Любое признание в системе ООН нарушений прав верующих на Украине, пусть и несколько лет спустя начала гонений, - хорошая новость, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В среду УВКПЧ ООН опубликовало коммюнике, из которого следует, что эксперты подразделения обеспокоены гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ), что ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики на Украине. Также эксперты отметили, что попытки идеологически обосновать роспуск вероисповедальных организаций на Украине рискуют криминализировать свободу мысли, религии или убеждений.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В ООН обеспокоены гонениями на УПЦ
1 октября, 19:48
"Конечно, любое признание в системе ООН нарушений прав верующих на Украине, пусть и несколько лет спустя начала гонений, - хорошая новость. Будем наблюдать за тем, насколько эта "обеспокоенность" облегчит жизнь православных верующих на Украине, которых украинские власти безнаказанно и без оглядки на кого-либо лишают Церкви", - сказал агентству Кипшидзе.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк 13 августа сообщил, что против священников в государстве заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В ООН прокомментировали ситуацию с притеснением русскоязычных на Украине
1 октября, 19:55
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь. Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября объявил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, заседание суда назначено на 30 октября.
УПЦ - самая большая община верующих на Украине и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими, в отличие от раскольнической ПЦУ, созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения ПЦУ - не апостольская церковь, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей.
Корецкий монастырь УПЦ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Правозащитник надеется, что Киев прекратит репрессии в отношении УПЦ
1 октября, 22:26
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала