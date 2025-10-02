В Приморье арестовали второго убийцу амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Второму убийце амурского тигра в Приморье избрана мера пресечения сроком на один месяц 23 суток, сообщает региональная прокуратура.

"С учетом позиции прокуратуры судом второму фигуранту уголовного дела об убийстве тигра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 23 суток", - говорится в сообщении.