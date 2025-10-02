Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали второго убийцу амурского тигра - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 02.10.2025 (обновлено: 10:02 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/primore-2045765113.html
В Приморье арестовали второго убийцу амурского тигра
В Приморье арестовали второго убийцу амурского тигра - РИА Новости, 02.10.2025
В Приморье арестовали второго убийцу амурского тигра
Второму убийце амурского тигра в Приморье избрана мера пресечения сроком на один месяц 23 суток, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T05:47:00+03:00
2025-10-02T10:02:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
еврейская автономная область
сергей арамилев
ирина волк
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045785342_0:0:867:488_1920x0_80_0_0_6a78966cca48bb20751e6b30c9b529fb.jpg
https://ria.ru/20251002/primore-2045762647.html
россия
хабаровский край
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045785342_95:0:746:488_1920x0_80_0_0_62198f301e001d7067c5da039b21eeae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровский край, еврейская автономная область, сергей арамилев, ирина волк, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Сергей Арамилев, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ
В Приморье арестовали второго убийцу амурского тигра

Второму убийце амурского тигра в Приморье избрали меру пресечения

© Прокуратура Приморского края/TelegramОбвиняемый в убийстве амурского тигра в Приморье
Обвиняемый в убийстве амурского тигра в Приморье - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Обвиняемый в убийстве амурского тигра в Приморье
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Второму убийце амурского тигра в Приморье избрана мера пресечения сроком на один месяц 23 суток, сообщает региональная прокуратура.
На прошлой неделе прокуратура Приморья сообщала, что на автодороге "Раздольное-Хасан" сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены части туши тигра. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ". В правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что задержанный – житель Хасанского округа - заявил, что нашел части тела животного. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что части принадлежат молодой особи, которая, предварительно, была убита в августе-сентябре. В среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержаны подозреваемые в убийстве хищника, у которых была обнаружена марихуана весом более 87 килограммов. Один из убийц, как сообщила утром прокуратура, заключён под стражу на один месяц 23 суток.
"С учетом позиции прокуратуры судом второму фигуранту уголовного дела об убийстве тигра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 23 суток", - говорится в сообщении.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Приморье арестовали одного из браконьеров, убивших амурского тигра
05:06
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайЕврейская автономная областьСергей АрамилевИрина ВолкГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала