В Приморье арестовали одного из браконьеров, убивших амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Один из браконьеров, убивших и расчленивших амурского тигра в Приморье, заключён под стражу на один месяц 23 суток, сообщила региональная прокуратура.

На прошлой неделе прокуратура Приморья сообщала, что на автодороге "Раздольное-Хасан" сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены части туши тигра. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами России".

В правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что задержанный —житель Хасанского округа — заявил, что нашел части тела животного.

Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев пояснял РИА Новости, что части принадлежат молодой особи, которая, предварительно, была убита в августе-сентябре. В среду Волк сообщила, что задержаны подозреваемые в убийстве хищника, у которых была обнаружена марихуана весом более 87 килограммов.

"С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу один из браконьеров, убивших и расчленивших амурского тигра в Приморье… сроком на один месяц 23 суток", — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство контролирует расследование уголовных дел по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации), по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере).

Как сообщает региональная прокуратура, розыск остальных соучастников преступлений продолжается, мера пресечения второму фигуранту будет избрана в ближайшее время.