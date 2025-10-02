Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали одного из браконьеров, убивших амурского тигра
05:06 02.10.2025
В Приморье арестовали одного из браконьеров, убивших амурского тигра
В Приморье арестовали одного из браконьеров, убивших амурского тигра
Один из браконьеров, убивших и расчленивших амурского тигра в Приморье, заключён под стражу на один месяц 23 суток, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 02.10.2025
2025
В Приморье арестовали одного из браконьеров, убивших амурского тигра

В Приморье арестовали браконьера, участвовавшего в убийстве амурского тигра

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Один из браконьеров, убивших и расчленивших амурского тигра в Приморье, заключён под стражу на один месяц 23 суток, сообщила региональная прокуратура.
На прошлой неделе прокуратура Приморья сообщала, что на автодороге "Раздольное-Хасан" сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены части туши тигра. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами России".
В правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что задержанный —житель Хасанского округа — заявил, что нашел части тела животного.

Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев пояснял РИА Новости, что части принадлежат молодой особи, которая, предварительно, была убита в августе-сентябре. В среду Волк сообщила, что задержаны подозреваемые в убийстве хищника, у которых была обнаружена марихуана весом более 87 килограммов.

Амурский тигр
В Приморье вынесли приговор жителям за убийство амурского тигра
9 июня, 10:00
9 июня, 10:00
"С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу один из браконьеров, убивших и расчленивших амурского тигра в Приморье… сроком на один месяц 23 суток", — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство контролирует расследование уголовных дел по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации), по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере).
Как сообщает региональная прокуратура, розыск остальных соучастников преступлений продолжается, мера пресечения второму фигуранту будет избрана в ближайшее время.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Место происшествия, где на рыбака напал тигр в окрестностях села Зимники в Приморье
У убившего рыбака в Приморье тигра нашли застарелую огнестрельную рану
16 января, 05:17
16 января, 05:17
 
