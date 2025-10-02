https://ria.ru/20251002/pravitelstvo-2045829420.html
Правительство одобрило повышение охотничьих сборов в несколько раз
2025-10-02T12:54:00+03:00
2025-10-02T12:54:00+03:00
2025-10-02T12:54:00+03:00
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило повышение сборов за добычу животных и птиц, на которых можно охотиться, по отдельным позициям ставки вырастут более чем в пять раз, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в кабмине.
"Сборы за добычу охотничьих ресурсов – животных и птиц, на которых можно охотиться, – вырастут. Обязательства по их уплате при этом сохранятся только за физическими лицами: организации и индивидуальные предприниматели (ИП) будут исключены из числа плательщиков. Соответствующую инициативу 30 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности", - говорится в тексте статьи.
Поправки могут вступить в силу уже с 1 января 2026 года. По данным издания, ставки сборов по некоторым позициям вырастут более чем в 5 раз. Так, размер платежа за добычу благородного оленя или лося предлагается установить на уровне 7800 вместо 1500 рублей, предусмотренных предыдущей редакцией законопроекта. Отстрел сайгака охотникам обойдется в 1560 рублей вместо 300, овцебыка - в 78 000 рублей вместо 15 000. Добыча косули, кабана или рыси также возрастет с 450 до 2340 рублей, соболя или выдры – со 120 до 624 рублей.
Кроме того, газета отмечает, что Минприроды
также увеличит госпошлину за получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов с 650 до 1300 рублей. -0-