Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило повышение охотничьих сборов в несколько раз - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/pravitelstvo-2045829420.html
Правительство одобрило повышение охотничьих сборов в несколько раз
Правительство одобрило повышение охотничьих сборов в несколько раз - РИА Новости, 02.10.2025
Правительство одобрило повышение охотничьих сборов в несколько раз
Правительство РФ одобрило повышение сборов за добычу животных и птиц, на которых можно охотиться, по отдельным позициям ставки вырастут более чем в пять раз,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:54:00+03:00
2025-10-02T12:54:00+03:00
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045808324.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Правительство одобрило повышение охотничьих сборов в несколько раз

"Ведомости": правительство одобрило повышение охотничьих сборов в несколько раз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило повышение сборов за добычу животных и птиц, на которых можно охотиться, по отдельным позициям ставки вырастут более чем в пять раз, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в кабмине.
"Сборы за добычу охотничьих ресурсов – животных и птиц, на которых можно охотиться, – вырастут. Обязательства по их уплате при этом сохранятся только за физическими лицами: организации и индивидуальные предприниматели (ИП) будут исключены из числа плательщиков. Соответствующую инициативу 30 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности", - говорится в тексте статьи.
Поправки могут вступить в силу уже с 1 января 2026 года. По данным издания, ставки сборов по некоторым позициям вырастут более чем в 5 раз. Так, размер платежа за добычу благородного оленя или лося предлагается установить на уровне 7800 вместо 1500 рублей, предусмотренных предыдущей редакцией законопроекта. Отстрел сайгака охотникам обойдется в 1560 рублей вместо 300, овцебыка - в 78 000 рублей вместо 15 000. Добыча косули, кабана или рыси также возрастет с 450 до 2340 рублей, соболя или выдры – со 120 до 624 рублей.
Кроме того, газета отмечает, что Минприроды также увеличит госпошлину за получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов с 650 до 1300 рублей. -0-
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков: правительство принимает меры по ситуации с бензином
Вчера, 11:41
 
РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала