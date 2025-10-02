Рейтинг@Mail.ru
Правительство внесло в ГД соглашение с Кубой о военном сотрудничестве - РИА Новости, 02.10.2025
12:07 02.10.2025 (обновлено: 12:14 02.10.2025)
Правительство внесло в ГД соглашение с Кубой о военном сотрудничестве
Правительство внесло в ГД соглашение с Кубой о военном сотрудничестве - РИА Новости, 02.10.2025
Правительство внесло в ГД соглашение с Кубой о военном сотрудничестве
Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Кубой о военном сотрудничестве, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 02.10.2025
госдума рф
куба
россия
в мире
гавана
куба
россия
гавана
госдума рф, куба, россия, в мире, гавана
Госдума РФ, Куба, Россия, В мире, Гавана
Правительство внесло в ГД соглашение с Кубой о военном сотрудничестве

Правительство РФ внесло в ГД соглашение с Кубой о военном сотрудничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Кубой о военном сотрудничестве, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве, подписанное в городе Гаване 13 марта 2025 года и в городе Москве 19 марта 2025 года", - сказано в проекте.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между РФ и Республикой Куба в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан Российской Федерации, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Республики Куба.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Кубы
