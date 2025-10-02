https://ria.ru/20251002/pravitelstvo--2045816866.html
Правительство внесло в ГД соглашение с Кубой о военном сотрудничестве
Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Кубой о военном сотрудничестве, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 02.10.2025
