В Челябинске загорелся мебельный цех
Пожарные в Челябинске тушат возгорание в мебельном цехе, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:02:00+03:00
2025-10-02T10:02:00+03:00
2025-10-02T10:04:00+03:00
