Путин рассказал, что позволит сделать пересмотр НДС

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Есть основания полагать, что принятие решения о повышении НДС даст возможность удержать параметры экономики и создать задел на будущее, заявил президент России Владимир Путин.
"Все это дает нам основания полагать, что даже в случае принятого решения правительством о повышении НДС, которое, безусловно, тоже будет отражаться на экономическом росте. Мы это понимаем, это же увеличение налоговой нагрузки, она на экономике будет отражаться. Но это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры, создать условия для дальнейшего развития", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
