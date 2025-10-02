Экс-генерал Попов прибыл в колонию в Коломне

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов прибыл в колонию в подмосковной Коломне, где будет отбывать 5-летний срок по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.