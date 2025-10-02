Экс-генерал Попов прибыл в колонию в Коломне

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов прибыл в колонию в подмосковной Коломне, где будет отбывать 5-летний срок по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Иван Иванович прибыл в ИК-6 в Коломне, сейчас он в карантине", - сказал собеседник агентства.
Буйновский добавил, что Попов выражает благодарность всем за поддержку и "желает скорейшей победы над врагом и выполнение всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим".
В апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей. Признавший вину бизнесмен Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил четыре года колонии.
Как установило следствие, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. За свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попова судили за мошенничество группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ) и служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ). Вину он не признал. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Защита обжаловала приговор, но 2-й Западный окружной военный суд в июле утвердил его. Адвокат намерен подать жалобу в кассацию.