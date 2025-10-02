Пропалестинские демонстранты облили краской здание МИД Польши

ВАРШАВА, 2 окт — РИА Новости. Участники пропалестинской демонстрации облили красной краской здание МИД Польши, разбили стекло, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг у здания МИД на аллее Шуха собралось несколько сотен человек, в основном представители левых движений. Они выражают поддержку Палестине, призывая к прекращению действий Израиля в Секторе Газа. Также участники акции требуют отставки министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского из-за якобы поддержки им Израиля.
Кроме того, участники акции требуют освободить задержанных израильскими военными участников "Флотилии стойкости".
Во время митинга протестующие стали бросать в здание МИД емкости с краской. От этого разбилось одно из стекол на входе.
Полиция задержала непосредственных исполнителей. Митинг в настоящее время продолжается.
Ранее в четверг красной краской облили здание посольства Израиля в Варшаве.
Ранее депутат сейма Польши Франтишек Стерчевский сообщил, что захвачен израильскими военными в числе участников "Флотилии стойкости".
Израильские военные задержали активистов с судов, шедших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщал в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии.
Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь. Израиль опасается, что цель флотилии — не только доставить помощь, но и создать негативный информационный шум вокруг Израиля.
