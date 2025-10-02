Пропалестинские демонстранты облили краской здание МИД Польши

ВАРШАВА, 2 окт — РИА Новости. Участники пропалестинской демонстрации облили красной краской здание МИД Польши, разбили стекло, передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, участники акции требуют освободить задержанных израильскими военными участников "Флотилии стойкости".

Во время митинга протестующие стали бросать в здание МИД емкости с краской. От этого разбилось одно из стекол на входе.

Полиция задержала непосредственных исполнителей. Митинг в настоящее время продолжается.

Ранее в четверг красной краской облили здание посольства Израиля в Варшаве

Ранее депутат сейма Польши Франтишек Стерчевский сообщил, что захвачен израильскими военными в числе участников "Флотилии стойкости".

Израильские военные задержали активистов с судов, шедших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщал в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии.

Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.