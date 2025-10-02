Полиция насчитала 85 тысяч участников протестов во Франции без учета Парижа

ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Полиция Франции насчитала 85 тысяч участников массовых протестов во Франции 2 октября без учета Парижа, передает телеканал Полиция Франции насчитала 85 тысяч участников массовых протестов во Франции 2 октября без учета Парижа, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Ранее крупнейшие профсоюзы Франции объявили о новых протестных демонстрациях 2 октября против предложенных властями мер жесткой экономии. И.о. главы МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что в день протестных демонстраций будет задействовано 76 тысяч правоохранителей по всей стране и 5 тысяч - в Париже и столичном регионе.

"По данным источника BFMTV в полиции, по состоянию на 12 часов (по парижскому времени - ред.) по всей Франции за исключением Парижа на демонстрации вышло 85 тысяч человек", - сообщает телеканал.

При этом, на протестной акции в Париже ожидается участие от 20 до 40 тысяч человек, говорится в материале телеканала. До конца дня правоохранительные органы ожидают участия до 250 тысяч человек в акциях по всей стране, уточняет BFMTV.

Монпелье. По данным BFMTV, демонстрации 2 октября привлекли меньше участников, нежели протестные акции 18 сентября, когда на улицы вышли 200 тысяч человек. В частности, количество участников протестов по сравнению с сентябрем упало в таких городах, как Бордо

В четверг по всей Франции проходят массовые массовые протесты по призыву крупнейших профсоюзов, требующих вразумительных ответов от правительства по бюджетной политике. По заявлениям профсоюзов, ожидается до 250 различных акций по всей стране и участие до 350 тысяч человек.