https://ria.ru/20251002/politsija-2045927394.html
Полиция насчитала 85 тысяч участников протестов во Франции без учета Парижа
Полиция Франции насчитала 85 тысяч участников массовых протестов во Франции 2 октября без учета Парижа, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:27:00+03:00
2025-10-02T17:27:00+03:00
2025-10-02T18:20:00+03:00
в мире
франция
париж
бордо
франция
париж
бордо
Полиция насчитала 85 тысяч участников протестов во Франции без учета Парижа
ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости.
Полиция Франции насчитала 85 тысяч участников массовых протестов во Франции 2 октября без учета Парижа, передает телеканал BFMTV
со ссылкой на источники.
Ранее крупнейшие профсоюзы Франции
объявили о новых протестных демонстрациях 2 октября против предложенных властями мер жесткой экономии. И.о. главы МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что в день протестных демонстраций будет задействовано 76 тысяч правоохранителей по всей стране и 5 тысяч - в Париже
и столичном регионе.
"По данным источника BFMTV в полиции, по состоянию на 12 часов (по парижскому времени - ред.) по всей Франции за исключением Парижа на демонстрации вышло 85 тысяч человек", - сообщает телеканал.
При этом, на протестной акции в Париже ожидается участие от 20 до 40 тысяч человек, говорится в материале телеканала. До конца дня правоохранительные органы ожидают участия до 250 тысяч человек в акциях по всей стране, уточняет BFMTV.
По данным BFMTV, демонстрации 2 октября привлекли меньше участников, нежели протестные акции 18 сентября, когда на улицы вышли 200 тысяч человек. В частности, количество участников протестов по сравнению с сентябрем упало в таких городах, как Бордо
и Монпелье
.
В четверг по всей Франции проходят массовые массовые протесты по призыву крупнейших профсоюзов, требующих вразумительных ответов от правительства по бюджетной политике. По заявлениям профсоюзов, ожидается до 250 различных акций по всей стране и участие до 350 тысяч человек.
По всей Франции 18 сентября прошли массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. По заявлению властей, на акции вышли более 500 тысяч человек, а по данным профсоюзов – более миллиона. За неделю до этого, 10 сентября, во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". По данным МВД, около 200 тысяч человек приняли участие в сотнях акций по всей стране. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией, сотни человек были задержаны.