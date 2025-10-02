Рейтинг@Mail.ru
14:28 02.10.2025 (обновлено: 15:22 02.10.2025)
Полиция Манчестера рассматривает нападение у синагоги как теракт
в мире, манчестер
В мире, Манчестер
© Getty Images / Christopher FurlongПолицейские на месте инцидента в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер. 2 октября 2025
Полицейские на месте инцидента в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер. 2 октября 2025
ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Полиция Манчестера рассматривает нападение у синагоги как теракт, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, пострадали четыре человека, на месте работают медики.
"Инцидент рассматривается как теракт", - пишет издание.
До этого в полиции заявили, что в нападающего были произведены выстрелы. При этом, по информации газеты, злоумышленник остался жив.
Нападение произошло в Йом-кипур - день отпущения грехов и самый важный религиозный праздник в иудаизме.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Стармер объявил об усилении мер безопасности после нападения в Манчестере
