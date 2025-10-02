https://ria.ru/20251002/politsija-2045858803.html
Полиция Манчестера рассматривает нападение у синагоги как теракт
Полиция Манчестера рассматривает нападение у синагоги как теракт - РИА Новости, 02.10.2025
Полиция Манчестера рассматривает нападение у синагоги как теракт
Полиция Манчестера рассматривает нападение у синагоги как теракт, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
2025-10-02
2025-10-02T14:28:00+03:00
2025-10-02T15:22:00+03:00
Полиция Манчестера рассматривает нападение у синагоги как теракт
Telegraph: нападение на людей у синагоги в Манчестере рассматривается как теракт