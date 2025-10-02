Берлин попытается переврать заявления Путина на "Валдае", считают в ФРГ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Немецкие власти попытаются представить как угрозу предметные высказывания президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", поделился мнением в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Президент высказался очень прямолинейно. Он абсолютно логично говорит, что будет ответ на любые провокации. Но Берлин попробует исказить эти слова, представить как угрозу", - сказал собеседник агентства.
Он полагает, что власти Германии могли бы воспользоваться ими же придуманной российской угрозой как поводом для ужесточения давления на оппозицию, возвращения призыва в армию или даже для наращивания выпуска военной продукции на некогда гражданских предприятиях.
"И высказывания Путина насчет освобождения новых регионов - это четкий сигнал Западу о том, что освобожденные территории назад не вернутся. Думаю, в Берлине это поймут, хотя публично не признают, что Россия выигрывает", - отметил также политик.