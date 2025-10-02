Рейтинг@Mail.ru
23:22 02.10.2025
Берлин попытается переврать заявления Путина на "Валдае", считают в ФРГ
Берлин попытается переврать заявления Путина на "Валдае", считают в ФРГ

Немецкий политик Нимайер: Берлин попытается представить слова Путина как угрозу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Немецкие власти попытаются представить как угрозу предметные высказывания президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", поделился мнением в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
"Президент высказался очень прямолинейно. Он абсолютно логично говорит, что будет ответ на любые провокации. Но Берлин попробует исказить эти слова, представить как угрозу", - сказал собеседник агентства.
Он полагает, что власти Германии могли бы воспользоваться ими же придуманной российской угрозой как поводом для ужесточения давления на оппозицию, возвращения призыва в армию или даже для наращивания выпуска военной продукции на некогда гражданских предприятиях.
"И высказывания Путина насчет освобождения новых регионов - это четкий сигнал Западу о том, что освобожденные территории назад не вернутся. Думаю, в Берлине это поймут, хотя публично не признают, что Россия выигрывает", - отметил также политик.
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае"
