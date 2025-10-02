Берлин попытается переврать заявления Путина на "Валдае", считают в ФРГ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Немецкие власти попытаются представить как угрозу предметные высказывания президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", поделился мнением в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

"И высказывания Путина насчет освобождения новых регионов - это четкий сигнал Западу о том, что освобожденные территории назад не вернутся. Думаю, в Берлине это поймут, хотя публично не признают, что Россия выигрывает", - отметил также политик.