Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 02.10.2025 (обновлено: 09:53 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/pogoda-2045772044.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 02.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, без осадков, температура воздуха до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T08:08:00+03:00
2025-10-02T09:53:00+03:00
москва
евгений тишковец
вспышки на солнце
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045783976_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_7dc3e73812ab7aba30c445de98498750.jpg
https://ria.ru/20250930/pogoda-2045473063.html
https://ria.ru/20250930/sezon-2045273914.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045783976_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_4f1430e2026c5543059a445fb38f1ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, вспышки на солнце , общество
Москва, Евгений Тишковец, вспышки на Солнце , Общество
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, без осадков, температура до +14 ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОтдых горожан в центре Москвы
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Отдых горожан в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Облачная погода, без осадков, температура воздуха до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией скандинавского антициклона, которую начнет подпирать циклоническая депрессия. В результате в небе появятся облака, но обойдется без осадков. Температура воздуха плюс 11 - плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец.
Мужчина на пробежке в Тимирязевском парке Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Тревожный октябрь: погода готовит еще два сюрприза
30 сентября, 18:52
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточных, восточных румбов со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут слабо падать и составят 758 миллиметров ртутного столба.
"В ночь на пятницу и утром небо нахмурится и местами брызнет небольшой дождь. В сумерках, за счет экранирующего эффекта облаков уже не ниже плюс 4 - плюс 7", - добавил Тишковец.
Он уточнил, что днем в пятницу вновь распогодится, и опять на термометрах будет плюс 11 - плюс 14 градусов. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление стабильное – 758 миллиметров ртутного столба.
"В субботу ожидается относительно погожий выходной и до плюс 15 тепла", - подчеркнул он.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Отопительный сезон в Приморье сдвигается из-за теплой погоды
30 сентября, 03:30
 
МоскваЕвгений Тишковецвспышки на СолнцеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала