Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, без осадков, температура воздуха до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T08:08:00+03:00
2025-10-02T08:08:00+03:00
2025-10-02T09:53:00+03:00
москва
евгений тишковец
вспышки на солнце
общество
москва
Москвичам рассказали о погоде в четверг
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Облачная погода, без осадков, температура воздуха до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией скандинавского антициклона, которую начнет подпирать циклоническая депрессия. В результате в небе появятся облака, но обойдется без осадков. Температура воздуха плюс 11 - плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточных, восточных румбов со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут слабо падать и составят 758 миллиметров ртутного столба.
"В ночь на пятницу и утром небо нахмурится и местами брызнет небольшой дождь. В сумерках, за счет экранирующего эффекта облаков уже не ниже плюс 4 - плюс 7", - добавил Тишковец.
Он уточнил, что днем в пятницу вновь распогодится, и опять на термометрах будет плюс 11 - плюс 14 градусов. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление стабильное – 758 миллиметров ртутного столба.
"В субботу ожидается относительно погожий выходной и до плюс 15 тепла", - подчеркнул он.