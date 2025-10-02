Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Облачная погода, без осадков, температура воздуха до плюс 14 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией скандинавского антициклона, которую начнет подпирать циклоническая депрессия. В результате в небе появятся облака, но обойдется без осадков. Температура воздуха плюс 11 - плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточных, восточных румбов со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут слабо падать и составят 758 миллиметров ртутного столба.

"В ночь на пятницу и утром небо нахмурится и местами брызнет небольшой дождь. В сумерках, за счет экранирующего эффекта облаков уже не ниже плюс 4 - плюс 7", - добавил Тишковец.

Он уточнил, что днем в пятницу вновь распогодится, и опять на термометрах будет плюс 11 - плюс 14 градусов. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление стабильное – 758 миллиметров ртутного столба.