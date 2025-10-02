В Подмосковье завели дело после гибели женщины из-за слетевшего колеса

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели женщины из-за слетевшего с грузовика колеса в подмосковных Мытищах, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что дело возбуждено по статье о "нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека".