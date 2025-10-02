Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье завели дело после гибели женщины из-за слетевшего колеса - РИА Новости, 02.10.2025
23:32 02.10.2025
В Подмосковье завели дело после гибели женщины из-за слетевшего колеса
В Подмосковье завели дело после гибели женщины из-за слетевшего колеса
Уголовное дело завели после гибели женщины из-за слетевшего с грузовика колеса в подмосковных Мытищах, сообщила начальник Управления информации и общественных... РИА Новости, 02.10.2025
происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье завели дело после гибели женщины из-за слетевшего колеса

В Мытищах завели дело после гибели женщины из-за слетевшего с грузовика колеса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели после гибели женщины из-за слетевшего с грузовика колеса в подмосковных Мытищах, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В четверг в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что накануне в Мытищах 32-летнюю женщину, стоявшую на остановке, убило слетевшим с грузовика колесом. Предварительно, колесо слетело в результате технической неисправности.
"По факту ДТП, в результате которого погибла 32-летняя женщина, возбуждено уголовное дело", - рассказала Петрова.
Она добавила, что дело возбуждено по статье о "нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека".
ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
