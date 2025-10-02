https://ria.ru/20251002/podmoskove-2046059411.html
В Подмосковье завели дело после гибели женщины из-за слетевшего колеса
В Подмосковье завели дело после гибели женщины из-за слетевшего колеса - РИА Новости, 02.10.2025
В Подмосковье завели дело после гибели женщины из-за слетевшего колеса
Уголовное дело завели после гибели женщины из-за слетевшего с грузовика колеса в подмосковных Мытищах, сообщила начальник Управления информации и общественных... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T23:32:00+03:00
2025-10-02T23:32:00+03:00
2025-10-02T23:32:00+03:00
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_0:18:3285:1866_1920x0_80_0_0_ddf9397e098608e03f2c3da39d1436e2.jpg
https://ria.ru/20251002/dtp-2045761314.html
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_387:0:2898:1883_1920x0_80_0_0_ab8ad928cbb3c08dc12be0790a4e184a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье завели дело после гибели женщины из-за слетевшего колеса
В Мытищах завели дело после гибели женщины из-за слетевшего с грузовика колеса