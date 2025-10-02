Самые щедрые регионы России: где дарят онлайн-подарки больше

По числу отправленных подарков на пользователя лидируют регионы Северо-Запада и Центра: Псковская область (12,2), Брянская и Новгородская области (11,7), Орловская область и Вологодская область. В десятку также вошли Республика Коми, Архангельская и Мордовия, Смоленская и Мурманская области. Онлайн-поздравления особенно популярны в регионах Северо-Запада и Центра, где пользователи дарят больше всего подарков.



ВКонтакте подарки стали частью повседневного общения: их дарят "просто так" или в шутку — чтобы напомнить о себе, поздравить или завести знакомство. Пик активности приходится на предновогодний период. Женщины дарят больше подарков, чем мужчины — в среднем на треть чаще: 10 против 7,6 на пользователя.